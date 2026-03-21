Sri Lanka : Colombo refuse l’atterrissage d’avions de combat américains au nom de sa neutralité

Le Sri Lanka a refusé d’autoriser deux avions de combat américains à atterrir sur son territoire, invoquant sa volonté de préserver sa neutralité dans un contexte de fortes tensions internationales, a déclaré vendredi le président Anura Kumara Dissanayake.

Selon ses propos devant le Parlement, les États-Unis avaient sollicité l’autorisation de faire atterrir ces appareils à l’aéroport international Mattala Rajapaksa, dans le sud du pays, entre le 4 et le 8 mars. Les avions auraient été armés de huit missiles antinavires et provenaient d’une base américaine située à Djibouti.

« Nous avons rejeté la demande visant à maintenir la neutralité du Sri Lanka », a affirmé le chef de l’État, suscitant les applaudissements des parlementaires. Cette décision s’inscrit dans une ligne diplomatique visant à éviter toute implication dans les tensions militaires en cours.

Le même jour que la demande américaine, l’Iran avait également sollicité l’autorisation d’envoyer trois navires pour une visite de courtoisie entre le 9 et le 13 mars, après un exercice naval en Inde. Cette requête a également été refusée par Colombo, dans un souci d’équilibre.

« Si nous avions accepté la demande de l’Iran, nous aurions également dû accepter celle des États-Unis », a expliqué le président, soulignant la volonté de son pays de ne pas prendre parti dans le conflit.

Cette position intervient alors que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran fin février, déclenchant une escalade régionale qui affecte notamment les marchés énergétiques mondiaux.

En refusant l’accès à son territoire à des forces étrangères, le Sri Lanka réaffirme sa politique de neutralité dans un environnement géopolitique instable, cherchant à préserver sa souveraineté et à éviter toute implication dans les rivalités internationales.