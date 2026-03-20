Scandale judiciaire chez Hiscox : un dirigeant inculpé pour faux témoignage dans une affaire d’extradition internationale

Un cadre du groupe d’assurance Hiscox, coté à Londres, a été inculpé en Grèce pour faux témoignage dans le cadre d’une procédure d’extradition visant un ancien collègue, selon des documents judiciaires consultés par Reuters. Cette affaire, jusqu’ici non révélée, s’inscrit dans un contentieux judiciaire complexe qui s’étend sur plusieurs pays.

Le procureur d’Athènes accuse ce responsable, dont l’identité ne peut être divulguée en vertu de la législation grecque, d’avoir fourni de faux témoignages en 2019 et 2020. Ces éléments auraient été transmis aux autorités grecques afin de soutenir une demande d’extradition émise par les Bermudes contre Yuval Abraham, ancien directeur financier de la filiale Hiscox Services Ltd basée dans cet archipel.

L’affaire s’inscrit dans un différend de longue date opposant Hiscox à Yuval Abraham. L’assureur l’accuse d’avoir détourné environ 1,8 million de dollars, une somme qui aurait été destinée à l’achat de montres suisses de luxe. Depuis près de huit ans, plusieurs procédures ont été engagées contre lui dans différentes juridictions, notamment aux Bermudes, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Grèce.

Parallèlement, cette affaire soulève également des accusations de représailles contre un lanceur d’alerte, ajoutant une dimension sensible au dossier. Les multiples recours judiciaires et les enjeux financiers en font un litige particulièrement suivi dans le secteur de l’assurance.

Lors d’une audience tenue le 4 mars à Athènes, l’avocat du dirigeant mis en cause a rejeté toute accusation de malversation. Il a également demandé l’abandon des poursuites, estimant que la procédure était entachée d’irrégularités, notamment parce que la convocation avait été rédigée en grec et non en anglais.

Cette inculpation ouvre un nouveau chapitre dans une affaire déjà complexe, mêlant accusations de fraude, procédures d’extradition et soupçons de faux témoignage. Elle pourrait avoir des répercussions importantes tant sur le plan judiciaire que sur la réputation du groupe Hiscox.