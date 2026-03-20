Incendie dévastateur en Corée du Sud : plus de 50 blessés, dont plusieurs dans un état critique

Un violent incendie s’est déclaré vendredi dans une usine de pièces automobiles à Daejeon, en Corée du Sud, faisant au moins 55 blessés, dont 24 grièvement, selon les autorités. Le sinistre, dont l’origine n’a pas encore été précisée, a rapidement mobilisé d’importants moyens de secours.

Face à l’ampleur de l’incident, le président Lee Jae Myung a ordonné la mobilisation de toutes les ressources disponibles afin de maîtriser les flammes et porter assistance aux victimes. Dans un communiqué, la présidence a insisté sur la priorité donnée au sauvetage des personnes et à la sécurisation du site.

Les pompiers ont indiqué redouter une aggravation du bilan humain, alors que les opérations se poursuivent dans des conditions difficiles. L’un des deux bâtiments touchés par l’incendie s’est effondré, compliquant les interventions et augmentant les risques pour les équipes de secours.

L’usine concernée appartient à Anjun Industrial, un fournisseur de pièces de moteurs qui travaille notamment avec les constructeurs Hyundai Motor et Kia. L’entreprise n’a pas immédiatement réagi aux sollicitations des médias.

Située à environ 160 kilomètres au sud de Séoul, la ville de Daejeon a été le théâtre d’un important déploiement des services d’urgence, tandis qu’une épaisse fumée s’élevait au-dessus du site industriel. Les autorités poursuivent leurs efforts pour contenir l’incendie et évaluer l’ampleur des dégâts.

Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer les causes exactes de cet incendie, qui figure déjà parmi les accidents industriels les plus graves survenus récemment dans le pays.