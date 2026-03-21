Royaume-Uni : une photo de Charles III ravive les tensions autour de l’héritage esclavagiste de la monarchie

Une photographie du roi Charles III en compagnie de responsables caribéens a déclenché une vague de critiques au Royaume-Uni, en raison du contexte historique dans lequel elle a été prise. Le cliché montre le souverain posant sous un portrait de George IV, un monarque ayant bénéficié du travail forcé d’esclaves dans des plantations à Grenade.

La scène remonte au 10 mars, lors d’une réception organisée au palais Saint James à Londres à l’occasion de la Journée du Commonwealth. Le roi y recevait notamment des ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays des Caraïbes, dont la Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis et Trinité-et-Tobago.

Des militants engagés dans la question des réparations liées à l’esclavage, ainsi que des universitaires, ont dénoncé un symbole jugé problématique. Ils estiment que cette image illustre le manque de prise en compte des liens historiques entre la monarchie britannique et le système esclavagiste.

Ces critiques s’inscrivent dans un débat plus large sur la responsabilité historique des institutions britanniques et sur la reconnaissance des injustices liées à la traite transatlantique. Plusieurs voix appellent la monarchie à aller plus loin dans ses démarches de transparence et de réparation.

Le roi Charles III a pourtant soutenu le lancement d’une étude visant à examiner le rôle de la famille royale dans l’esclavage, un geste perçu comme une ouverture par certains observateurs. Mais pour d’autres, ces initiatives restent insuffisantes face à l’ampleur des attentes.

Cette polémique met en lumière la sensibilité persistante de la question coloniale dans les relations entre le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth, notamment dans les Caraïbes, où les appels à des excuses officielles et à des réparations continuent de se multiplier.