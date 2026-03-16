La République du Congo a voté dimanche lors d’une élection présidentielle qui devrait, sauf surprise, prolonger le long règne du président Denis Sassou Nguesso, l’un des dirigeants africains les plus anciens au pouvoir. Le scrutin s’est déroulé dans un contexte de faible participation apparente, soulignant le manque de suspense entourant l’issue de l’élection.

Au total, plus de 3,2 millions d’électeurs étaient inscrits sur les listes électorales. Mais analystes et organisations de la société civile anticipaient déjà une participation en recul par rapport au scrutin de 2021, qui avait enregistré près de 68 % de votants. Cette année-là, Denis Sassou Nguesso avait été réélu pour un mandat de cinq ans avec 88,4 % des voix.

Le chef de l’État sortant affronte six candidats, tous relativement peu connus. L’opposition apparaît fortement affaiblie : deux de ses figures les plus en vue sont actuellement emprisonnées, tandis que d’autres ont choisi l’exil. Plusieurs partis d’opposition ont également décidé de boycotter le scrutin, dénonçant un processus électoral qu’ils jugent dépourvu de crédibilité.

Dans la capitale Brazzaville, les bureaux de vote ont connu une affluence limitée. Un témoin de Reuters a constaté des files d’attente très courtes, voire inexistantes, dans plusieurs centres de vote, illustrant le manque de mobilisation électorale.

Après avoir voté à Brazzaville, Denis Sassou Nguesso s’est toutefois voulu optimiste. Devant les journalistes, il a déclaré espérer que l’enthousiasme observé selon lui durant la campagne électorale se traduirait dans le taux de participation final. « Nous gardons espoir que ce que j’ai entendu tout au long de la campagne se concrétisera aujourd’hui », a-t-il affirmé.

Les bureaux de vote devaient fermer à 18 heures, heure locale. Le dépouillement devait débuter immédiatement après la clôture du scrutin. Les résultats provisoires sont attendus entre 48 et 72 heures après la fermeture des bureaux de vote.