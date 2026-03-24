Pékin veut rassurer : la Chine se présente comme un pilier économique stable

La Chine a cherché à rassurer les investisseurs et les entreprises internationales en se présentant comme une puissance économique stable, lors du Forum chinois sur le développement organisé à Pékin.

Dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques et l’incertitude économique, les dirigeants chinois ont insisté sur la prévisibilité et la solidité de leur économie, en contraste avec la volatilité de la politique américaine.

Le ton de cette édition 2026 s’est voulu particulièrement confiant, rompant avec les années précédentes où l’accent était davantage mis sur la relance post-pandémie.

Le Premier ministre Li Qiang a mis en avant les perspectives de croissance et les priorités du plan quinquennal, tout en cherchant à renforcer la confiance des investisseurs étrangers.

Plusieurs dirigeants d’entreprises internationales, notamment américaines, ont participé au forum, signe d’un intérêt persistant pour le marché chinois malgré les tensions commerciales.

En revanche, l’absence de responsables japonais a illustré les frictions diplomatiques actuelles entre Pékin et Tokyo.

Selon les prévisions, l’excédent commercial de la Chine pourrait atteindre un niveau record de 1 200 milliards de dollars en 2025, renforçant son poids dans l’économie mondiale.

À travers ce forum, Pékin tente de consolider son image de pôle de stabilité, dans un environnement international de plus en plus fragmenté et incertain.