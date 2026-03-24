Diplomatie : le Japon durcit le ton envers la Chine dans son rapport annuel

Le Japon s’apprête à revoir à la baisse l’importance qu’il accorde à ses relations avec la Chine, marquant un nouveau signe de détérioration des liens entre les deux puissances asiatiques.

Selon un projet du Livre bleu diplomatique 2026, Tokyo abandonnera la formulation qui qualifiait jusqu’ici la relation sino-japonaise de « parmi les plus importantes ». Elle sera désormais décrite comme « stratégique » et « mutuellement bénéfique », mais sans superlatif.

Ce changement de ton reflète une série de tensions croissantes au cours de l’année écoulée, notamment autour des restrictions chinoises sur les terres rares, des incidents militaires impliquant des avions japonais et des pressions accrues autour de Taïwan.

La situation s’est particulièrement dégradée depuis que la Première ministre Sanae Takaichi a évoqué la possibilité d’un déploiement militaire japonais en cas de menace liée à une action chinoise contre Taïwan.

En réaction, Pékin a pris plusieurs mesures, dont des restrictions sur les importations de produits de la mer japonais, des avertissements à ses ressortissants concernant les voyages au Japon, ainsi que des limitations sur l’exportation de ressources stratégiques.

Ce repositionnement diplomatique illustre une évolution plus large de la politique étrangère japonaise, dans un contexte régional marqué par des rivalités accrues et des enjeux de sécurité grandissants.

Il confirme également la tendance à un durcissement des relations entre Tokyo et Pékin, malgré des intérêts économiques toujours étroitement liés.