La justice de Norvège a ordonné le placement en détention provisoire d’une mère et de ses trois fils, soupçonnés d’être impliqués dans l’attentat à la bombe visant l’ambassade des États-Unis à Oslo.

Selon une décision rendue par un tribunal norvégien, les quatre suspects ont été placés en détention pour une durée maximale de quatre semaines dans le cadre de l’enquête sur l’explosion survenue dimanche dernier.

L’explosion a endommagé l’ambassade américaine dans la capitale norvégienne. Les autorités ont rapidement procédé à plusieurs arrestations, accusant les suspects d’avoir mené une attaque terroriste visant à provoquer des morts ou d’importants dégâts matériels.

La police norvégienne a indiqué que les suspects étaient membres de la même famille et qu’ils avaient été interpellés peu après l’attentat, dans le cadre d’une opération menée par les services de sécurité.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de déterminer les motivations exactes de l’attaque et d’établir si d’autres personnes pourraient être impliquées.

Les autorités norvégiennes ont renforcé la sécurité autour de plusieurs sites diplomatiques à Oslo à la suite de l’attentat, tandis que l’enquête se poursuit sous la qualification de terrorisme.