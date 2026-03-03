Le Premier ministre canadien Mark Carney est arrivé mardi en Australie pour renforcer les relations entre les deux pays, qu’il a qualifiés de « puissances moyennes », dans un contexte international qu’il décrit comme marqué par une « rupture » de l’ordre mondial.

Cette visite intervient alors que la guerre s’intensifie au Moyen-Orient. Ottawa et Canberra, alliés proches des États-Unis, cherchent à resserrer leur coopération stratégique, notamment en tant que producteurs majeurs de minéraux critiques, essentiels aux technologies vertes et à la transition énergétique.

Au cours de son déplacement, Mark Carney doit s’adresser au Parlement australien et rencontrer le Premier ministre Anthony Albanese. Les discussions devraient porter sur la défense, la sécurité maritime, les chaînes d’approvisionnement en minéraux stratégiques, le commerce et l’intelligence artificielle.

Cette étape australienne s’inscrit dans une tournée plus large en Asie-Pacifique comprenant également le Japon et l’Inde. À New Delhi, Carney a récemment signé des accords commerciaux et contribué à rétablir des relations diplomatiques mises à mal par des tensions liées au séparatisme sikh.

Les autorités canadiennes ont indiqué avant la visite que les deux pays entendaient approfondir leur partenariat face à un environnement géopolitique jugé de plus en plus instable, misant sur une coopération accrue entre démocraties de taille intermédiaire pour peser sur les équilibres régionaux et mondiaux.