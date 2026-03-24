Marchés : l’action Puig s’envole sur fond de projet de fusion avec Estée Lauder

Le groupe espagnol de beauté Puig a vu son action bondir d’environ 16 %, enregistrant sa meilleure performance boursière, après l’annonce de discussions en vue d’une possible fusion avec l’américain Estée Lauder.

Cette opération pourrait donner naissance à un géant mondial de la beauté de luxe, valorisé autour de 40 milliards de dollars, réunissant des marques majeures comme Tom Ford, Carolina Herrera, Rabanne ou encore Clinique.

Les investisseurs ont salué cette perspective, qui renforcerait considérablement la position des deux groupes dans l’industrie mondiale des parfums et cosmétiques.

Le secteur, après plusieurs années de forte croissance post-pandémie, commence toutefois à montrer des signes de ralentissement, notamment sur la demande en produits de luxe.

Puig, dont plus de 70 % du chiffre d’affaires provient des parfums, pourrait tirer un avantage stratégique de cette fusion pour consolider sa place sur le marché.

Les analystes estiment qu’une telle opération pourrait être conclue avec une prime significative par rapport au cours actuel, reflétant les synergies attendues entre les deux groupes.

Si elle se concrétise, cette fusion marquerait un tournant majeur dans l’industrie de la beauté, en accélérant la concentration du secteur face aux défis économiques et à l’évolution de la demande mondiale.