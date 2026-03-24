Climat : l’Europe jugée insuffisamment préparée face à la montée des feux de forêt

L’Europe est « dangereusement mal préparée » à faire face à l’aggravation des incendies de forêt, selon un rapport qui appelle à un renforcement urgent des moyens de lutte.

L’étude souligne que le changement climatique accroît significativement les risques, notamment dans le sud du continent, où la combinaison de températures plus élevées, de sécheresses prolongées et de végétation inflammable favorise la propagation des feux.

Elle met également en cause le vieillissement des flottes aériennes de lutte contre les incendies et des lourdeurs administratives qui ralentissent la réponse des autorités.

Autre facteur aggravant : la diminution des populations rurales, qui réduit l’entretien des terres et favorise l’accumulation de combustible naturel.

Le rapport note que les saisons des incendies s’allongent, débutant plus tôt dans l’année et se prolongeant plus tard, tout en s’étendant progressivement vers le nord de l’Europe.

Des pays comme la Suède, la Finlande ou le Danemark enregistrent désormais des niveaux d’incendies bien supérieurs à leurs moyennes habituelles.

Face à cette situation, la Commission européenne doit présenter une nouvelle stratégie visant à améliorer la coordination, moderniser les équipements et renforcer les investissements.

Les auteurs du rapport estiment qu’une réponse rapide et structurée est indispensable pour éviter que les incendies ne deviennent une crise permanente à l’échelle du continent.