La dirigeante de l’opposition vénézuélienne Maria Corina Machado doit participer la semaine prochaine à la conférence CERAWeek à Houston, un rendez-vous majeur du secteur énergétique réunissant responsables politiques et industriels du monde entier.

Selon le programme de l’événement et son équipe de communication, la lauréate du prix Nobel de la paix interviendra dans un contexte de forte attention internationale portée à la situation politique et économique du Venezuela.

Plusieurs panels sont prévus autour de l’industrie énergétique vénézuélienne, notamment sur l’avenir du secteur pétrolier et les perspectives politiques du pays sud-américain, en pleine crise prolongée.

La présence de Maria Corina Machado à cette conférence, organisée par S&P Global, illustre la place centrale des enjeux énergétiques dans les débats internationaux, alors que les tensions géopolitiques influencent fortement les marchés.

Le Venezuela, qui dispose des plus importantes réserves de pétrole au monde, reste un acteur stratégique malgré les sanctions et les difficultés économiques qui affectent son industrie énergétique.

Cette participation intervient dans un contexte où l’opposition vénézuélienne cherche à renforcer sa visibilité sur la scène internationale et à peser dans les discussions sur l’avenir du pays.