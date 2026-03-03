L’Italie a reçu des demandes de systèmes de défense aérienne et anti-drones de la part de pays du Golfe affectés par le conflit opposant l’Iran, Israël et les États-Unis, a déclaré lundi le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, devant des parlementaires.

Selon le ministre, ces États cherchent notamment à acquérir le système franco-italien SAMP/T, conçu pour intercepter des missiles et des aéronefs à moyenne portée. L’Italie fournit déjà ce dispositif à l’Ukraine, ce qui limite actuellement les capacités disponibles pour d’éventuelles nouvelles livraisons.

Le conflit régional s’est élargi ces derniers jours : Israël a frappé le Liban en réponse à des attaques du Hezbollah, l’Iran a lancé des missiles et des drones vers des États du Golfe, et un drone de fabrication iranienne a récemment touché une base aérienne britannique à Chypre.

Guido Crosetto a indiqué que les capacités de production et les stocks restaient contraints, soulignant que la disponibilité des systèmes n’était « pas illimitée ». Les discussions avec les pays intéressés sont en cours, mais aucune annonce de contrat n’a été faite à ce stade.

Ces demandes illustrent l’inquiétude croissante des États du Golfe face aux risques d’extension du conflit et à la multiplication des menaces aériennes dans la région.