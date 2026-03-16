Sous une pluie battante, de nombreuses familles libanaises déplacées par les combats cherchent refuge comme elles le peuvent dans le sud du pays. À Sidon, ville côtière du Liban, certains n’ont d’autre choix que de s’abriter sous des bâches improvisées, faute de place dans les centres d’accueil destinés aux personnes ayant fui les zones de guerre.

Hussain Murtada et sa famille figurent parmi ces déplacés contraints de vivre dans des conditions extrêmement précaires. Dimanche, ils se sont installés à l’arrière d’un petit camion stationné près du front de mer de la ville. Pour se protéger des intempéries, ils ont tendu une simple bâche en plastique fixée avec une corde.

« On met une bâche parce qu’on est trempés », explique Hussain Murtada en ajustant la protection de fortune. À l’intérieur du véhicule, un bébé observe silencieusement les alentours, entouré d’oreillers, de couvertures et de quelques effets personnels entassés dans l’espace réduit.

La situation illustre la détresse croissante de nombreuses familles ayant fui les violences dans différentes régions du Liban. Les abris destinés aux personnes déplacées sont déjà saturés, laissant certains sans solution autre que de dormir dans des voitures, des camions ou dans des structures improvisées.

Les conditions météorologiques aggravent encore la situation humanitaire. La pluie et le froid rendent la vie quotidienne particulièrement difficile pour ces familles déjà fragilisées par le déplacement et l’incertitude.

Alors que les combats se poursuivent dans plusieurs zones du pays, les autorités locales et les organisations humanitaires tentent de répondre à l’afflux de déplacés. Mais sur le terrain, le manque d’infrastructures et de ressources rend l’aide difficile, laissant de nombreux civils exposés aux intempéries et à une précarité croissante.