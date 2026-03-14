Le philosophe allemand Jürgen Habermas, l’un des intellectuels les plus influents de l’Allemagne d’après-guerre, est décédé à l’âge de 96 ans à Starnberg, a annoncé son éditeur Suhrkamp. Pendant plus de sept décennies, ses idées ont profondément marqué la vie intellectuelle et politique du pays.

Habermas est notamment connu pour sa théorie de l’espace public et sa réflexion sur la construction du consensus démocratique. Ses travaux ont joué un rôle central dans la formation de la culture politique de l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, en mettant l’accent sur le débat public, la démocratie et la responsabilité historique.

Pacifiste convaincu et critique constant des idéologies autoritaires, il s’est fait connaître dès les années 1950 par ses analyses du passé fasciste allemand et par ses prises de position contre toute résurgence du nationalisme. Ses interventions publiques ont souvent accompagné les grands débats politiques du pays.

Au cours des dernières années, le philosophe avait mis en garde contre la montée du nationalisme et l’évolution du paysage politique allemand, notamment face à la progression du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), devenu l’un des principaux partis au Parlement.

Né en 1929 à Düsseldorf, Habermas a grandi dans une Allemagne marquée par la montée du nazisme et la guerre. Il a ensuite étudié à l’Université de Bonn, où il a commencé à développer les idées qui feront sa réputation internationale.

Considéré comme l’un des philosophes les plus importants du XXe siècle, Habermas a profondément influencé la pensée politique contemporaine, notamment à travers ses travaux sur la communication, la démocratie délibérative et le rôle du débat public dans les sociétés démocratiques.