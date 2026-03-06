Le Hezbollah libanais a appelé vendredi les habitants israéliens vivant à proximité de la frontière avec le Liban à quitter leurs villes, dans un message publié en hébreu sur sa chaîne Telegram.

Le mouvement chiite a demandé aux résidents israéliens situés à moins de cinq kilomètres de la frontière d’évacuer la zone, dans un contexte d’escalade militaire entre Israël et le Hezbollah.

Cet avertissement intervient moins d’un jour après que l’armée israélienne a ordonné aux habitants de quitter plusieurs quartiers de la banlieue sud de Beyrouth, notamment la zone de Dahiyeh, bastion du Hezbollah, provoquant un exode d’une partie de la population de la capitale libanaise.

Le Liban a été entraîné dans le conflit régional lundi lorsque le Hezbollah a lancé des attaques contre Israël, déclenchant une série de frappes aériennes israéliennes ciblant la banlieue sud de Beyrouth ainsi que le sud et l’est du Liban.

Dans son message, le Hezbollah a accusé Israël de mener une campagne contre la souveraineté libanaise et les civils.

« L’agression de votre armée contre la souveraineté libanaise et la sécurité des citoyens, la destruction des infrastructures civiles et la campagne d’expulsion qu’elle mène ne resteront pas sans réponse », a déclaré le mouvement.

Ces avertissements réciproques d’évacuation illustrent l’intensification des tensions à la frontière israélo-libanaise, alors que le conflit au Moyen-Orient s’étend et fait craindre une escalade régionale plus large.