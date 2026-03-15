Le Canada et plusieurs pays nordiques ont mis l’accent sur le renforcement de leurs capacités militaires et de leurs achats d’armement lors d’une réunion organisée à Oslo, en Norvège, réunissant plusieurs dirigeants de ce que certains appellent des « puissances moyennes ».

La rencontre a rassemblé notamment le Premier ministre canadien Mark Carney et les dirigeants de Suède, Danemark, Finlande, Norvège et Islande.

Les discussions ont porté en grande partie sur les acquisitions militaires et la coopération en matière de défense dans un contexte international marqué par une montée des tensions géopolitiques.

Mark Carney cherche notamment à renforcer les partenariats stratégiques du Canada afin de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des États-Unis en matière de sécurité et de défense.

La Première ministre danoise Mette Frederiksen a estimé que « l’ancien ordre mondial a disparu », soulignant que les pays de taille moyenne doivent désormais adapter leur stratégie face à un environnement international plus incertain.

De son côté, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a déclaré que ces États tentent de trouver leur place dans un contexte géopolitique qu’il a qualifié de « terrain inexploré ».

La réunion reflète l’inquiétude croissante de plusieurs pays face aux conflits internationaux et aux bouleversements de l’équilibre stratégique mondial, poussant ces États à renforcer leur coopération en matière de défense et d’équipements militaires.