Le président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a autorisé le déploiement de 2 200 membres des forces armées afin de renforcer la lutte contre la criminalité et soutenir les opérations de police dans plusieurs régions du pays.

Les soldats de la South African National Defence Force seront mobilisés pour assister le South African Police Service dans des opérations visant à prévenir et combattre la criminalité, notamment l’exploitation minière illégale et les activités de banditisme.

Le déploiement concerne cinq provinces : le Cap oriental, l’État libre, le Gauteng, le Nord-Ouest et le Cap occidental.

Selon les autorités, cette opération s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer l’ordre public dans les zones particulièrement touchées par la criminalité organisée et les activités illégales.

Le coût de cette mobilisation est estimé à environ 823 millions de rands, soit près de 49 millions de dollars. La mission doit se dérouler sur une période d’un peu plus d’un an, du 1er mars 2026 au 31 mars 2027.