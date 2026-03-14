La Suisse a confirmé qu’elle maintenait son mandat actuel de négociation commerciale avec les États-Unis afin de finaliser un accord sur les droits de douane conclu l’an dernier.

Le ministre suisse de l’Économie et président de la Confédération, Guy Parmelin, a annoncé cette décision après que Washington a lancé de nouvelles enquêtes commerciales visant plusieurs partenaires économiques majeurs.

Les autorités américaines ont en effet ouvert des investigations sur les surcapacités industrielles et sur des accusations de travail forcé concernant seize partenaires commerciaux, parmi lesquels figure la Suisse.

Malgré ces tensions potentielles, Berne souhaite poursuivre les discussions engagées avec Washington pour parvenir à un accord définitif sur les droits de douane et stabiliser les relations commerciales entre les deux pays.

L’accord en préparation vise notamment à réduire certaines barrières tarifaires et à renforcer les échanges économiques bilatéraux.

Les déclarations de Guy Parmelin interviennent alors que les États-Unis réévaluent leurs relations commerciales avec plusieurs partenaires internationaux dans un contexte de tensions économiques et géopolitiques accrues.