La Syrie a annoncé un plan ambitieux visant à éliminer les armes chimiques développées sous le régime de Bachar al-Assad, avec le soutien de plusieurs puissances occidentales et régionales.

Présenté aux Nations unies, ce programme prévoit la localisation, l’inspection et la destruction des stocks restants, sous la supervision de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). Jusqu’à une centaine de sites devraient être inspectés afin d’identifier d’éventuelles munitions toxiques encore présentes sur le territoire.

Ce plan bénéficie de l’appui de plusieurs pays, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Qatar et la Turquie, qui participent à une force opérationnelle internationale chargée de mener à bien cette mission.

Le nouveau gouvernement syrien s’est engagé à coopérer pleinement avec les inspecteurs et à faire preuve de transparence, dans un effort visant à tourner la page d’un programme controversé, accusé d’avoir été utilisé contre des civils durant la guerre.

Malgré l’adhésion de la Syrie à la Convention sur les armes chimiques en 2013 et la déclaration d’un stock de plus de 1 000 tonnes, des doutes persistent quant à l’étendue réelle de l’arsenal et à l’existence de capacités non déclarées.

Ce processus de démantèlement constitue une étape clé pour la stabilisation du pays et pour la crédibilité des engagements internationaux en matière de non-prolifération, alors que la communauté internationale reste attentive à sa mise en œuvre effective.