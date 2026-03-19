Israël a intensifié ses frappes aériennes au Liban, ciblant à la fois Beyrouth et des infrastructures stratégiques dans le sud du pays, dans le cadre de l’escalade du conflit avec le Hezbollah soutenu par l’Iran.

Dans la capitale libanaise, plusieurs frappes ont visé des bâtiments résidentiels, dont un immeuble de dix étages entièrement détruit près du centre-ville. Selon les autorités libanaises, au moins dix personnes ont été tuées lors de ces bombardements.

Parallèlement, l’armée israélienne a ciblé des ponts sur le fleuve Litani, axe clé reliant le sud du Liban au reste du territoire. Au moins deux de ces infrastructures ont été détruites. Israël affirme vouloir empêcher le Hezbollah de transférer des combattants et des armes dans la région.

L’armée a également renouvelé ses appels à l’évacuation des populations civiles du sud du Liban, laissant craindre une possible opération terrestre de grande envergure dans les jours à venir.

Ce front libanais constitue l’un des développements les plus meurtriers du conflit régional lié à la guerre impliquant l’Iran. Depuis le début des hostilités, plus de 900 personnes ont été tuées au Liban et environ un million d’habitants ont été déplacés, selon les autorités locales.

Les hôpitaux du sud du pays font face à un afflux massif de blessés, avec des équipes médicales confrontées à des blessures graves liées aux bombardements.

Cette nouvelle escalade renforce les inquiétudes d’un élargissement du conflit au Moyen-Orient, alors que les appels internationaux à la désescalade se multiplient.