La Suisse et l’Union européenne ont annoncé jeudi leur intention d’approfondir leur coopération en matière de sécurité et de défense, notamment à travers un renforcement des échanges d’informations sur plusieurs crises internationales.

Cette volonté commune a été exprimée dans une déclaration publiée à l’issue d’une rencontre à Zurich entre le ministre suisse des Affaires étrangères Ignazio Cassis et la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas.

Les deux parties ont indiqué vouloir instaurer un dialogue annuel afin de renforcer la coordination sur des questions de politique étrangère et de sécurité.

Les discussions devraient porter sur plusieurs zones stratégiques, notamment l’Ukraine, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie, l’Amérique latine et les États-Unis.

Dans ce cadre, des représentants suisses pourraient être invités, lorsque cela sera jugé pertinent, à participer aux réunions du Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne ainsi qu’à certaines instances préparatoires.

La coopération envisagée couvrira également plusieurs domaines transversaux, tels que la défense des droits humains, la médiation dans les processus de paix, les affaires multilatérales, les sanctions internationales, les affaires consulaires et la gestion des crises à l’étranger.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, qui pousse plusieurs pays européens à renforcer leurs mécanismes de coordination en matière de sécurité et de diplomatie.