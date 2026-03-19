La Pologne envisage d’interdire l’utilisation des téléphones portables aux élèves de moins de 16 ans dans les établissements scolaires à partir du 1er septembre, a annoncé le ministre de l’Éducation.

Cette mesure s’inscrit dans une tendance croissante en Europe et dans le monde visant à limiter l’usage des écrans chez les jeunes, face aux préoccupations liées à leurs effets sur la concentration, le comportement et la santé mentale des élèves.

Plusieurs pays ont déjà adopté des restrictions similaires. Les Pays-Bas, l’Italie ou encore la Corée du Sud ont mis en place des interdictions ou des limitations concernant l’usage des smartphones en milieu scolaire, dans le but de favoriser un meilleur environnement d’apprentissage.

Au-delà des écoles, certains États réfléchissent également à encadrer plus strictement l’accès des mineurs aux réseaux sociaux, considérés comme une source potentielle de distraction et de risques pour les jeunes utilisateurs.

Les autorités polonaises n’ont pas encore détaillé les modalités précises de cette interdiction, mais celle-ci pourrait inclure des exceptions encadrées, notamment à des fins pédagogiques.

Cette initiative relance le débat sur l’équilibre entre usage du numérique et protection des enfants, dans un contexte où les technologies occupent une place de plus en plus centrale dans la vie quotidienne.