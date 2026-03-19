La promesse d’instaurer un impôt sur la fortune au Danemark relance un vif débat politique à l’approche des élections, mettant en lumière les tensions entre justice sociale et attractivité économique.

Portée par la Première ministre Mette Frederiksen, cette mesure vise à renforcer l’équité fiscale en faisant davantage contribuer les contribuables les plus aisés. Elle séduit une partie de l’électorat, notamment à gauche, dans un contexte où les inégalités économiques occupent une place centrale dans le débat public.

Les partisans de la réforme estiment qu’un tel impôt permettrait de consolider le modèle social danois et de renforcer la cohésion démocratique, en redistribuant plus équitablement les richesses.

À l’inverse, les critiques, notamment du côté des milieux économiques et des partis libéraux, mettent en garde contre ses effets potentiellement négatifs. Ils redoutent une fuite des capitaux, une baisse des investissements et un affaiblissement de la compétitivité du pays.

Cette proposition divise également la coalition au pouvoir, révélant des divergences profondes sur la politique fiscale à adopter dans un contexte économique incertain.

Alors que la campagne électorale s’intensifie, la question de l’impôt sur la fortune pourrait devenir un enjeu majeur du scrutin, cristallisant les oppositions entre visions économiques et sociales du pays.