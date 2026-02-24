La pénurie d’électricité plonge l’économie ukrainienne dans sa plus grave crise depuis 2022

L’économie ukrainienne traverse sa période la plus difficile depuis les premiers mois de l’invasion russe, après des vagues de frappes aériennes qui ont gravement endommagé les infrastructures énergétiques du pays. Alors que la guerre entre dans sa cinquième année, les coupures d’électricité massives affectent désormais l’ensemble du tissu économique.

Selon des responsables et des données sectorielles, près de 80 % des entreprises ukrainiennes seraient touchées par les interruptions de courant. Les délestages répétés perturbent la production industrielle, les chaînes logistiques et les services, contraignant de nombreuses sociétés à réduire leurs horaires ou à fonctionner grâce à des générateurs coûteux.

Les grandes entreprises sidérurgiques, pilier traditionnel de l’économie ukrainienne, ont signalé des pertes de production importantes. Le secteur de l’acier, déjà affaibli par la destruction d’usines dans l’est du pays, subit désormais l’impact direct des pénuries d’énergie, ce qui pèse sur les exportations et les recettes en devises.

Les autorités ukrainiennes accusent la Russie de cibler systématiquement les infrastructures civiles afin d’affaiblir l’économie et le moral de la population. Les attaques de missiles et de drones ont endommagé des centrales électriques, des postes de transformation et des réseaux de distribution, compliquant les efforts de réparation en pleine période hivernale.

Le gouvernement de Volodymyr Zelensky cherche à mobiliser davantage d’aide internationale pour restaurer le réseau énergétique et stabiliser l’activité économique. Mais dans l’immédiat, la crise de l’électricité menace d’aggraver la contraction économique et de freiner la résilience du pays face à l’offensive russe.