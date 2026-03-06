La Finlande prévoit de lever une interdiction de longue date concernant la présence d’armes nucléaires sur son territoire, une décision qui pourrait permettre le déploiement d’armes atomiques dans le pays en cas de conflit.

Le gouvernement finlandais a annoncé jeudi son intention de modifier la loi sur l’énergie nucléaire adoptée en 1987, qui interdit actuellement l’importation, la fabrication, la possession et la détonation d’armes nucléaires sur le sol finlandais.

Selon certains responsables finlandais, cette interdiction pourrait constituer un désavantage stratégique en cas de guerre, car elle limiterait les capacités de défense du pays face à une puissance nucléaire comme la Russie.

Le ministre finlandais de la Défense, Antti Hakkanen, a expliqué que cet amendement était nécessaire pour permettre à la Finlande d’assurer pleinement sa défense en tant que membre de l’OTAN.

« Cet amendement est nécessaire pour permettre à la Finlande d’assurer sa défense militaire en tant que membre de l’alliance et de tirer pleinement parti de la dissuasion et de la défense collective de l’OTAN », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Longtemps neutre pendant la guerre froide, la Finlande a rejoint l’Organisation du traité de l’Atlantique nord en 2023, après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie l’année précédente.

Le projet de modification de la loi doit désormais être soumis au Parlement finlandais, où le gouvernement de coalition de droite dispose d’une majorité, ce qui augmente les chances de son adoption.