Les autorités de Bolivie ont annoncé l’arrestation du trafiquant de drogue uruguayen présumé Sebastián Marset, considéré comme l’un des fugitifs les plus recherchés par les autorités américaines, avant son transfert vers les États-Unis.

Âgé de 34 ans, Marset a été arrêté lors d’une opération des forces de sécurité dans la ville de Santa Cruz de la Sierra. Selon le ministre bolivien de l’Intérieur Marco Antonio Oviedo, l’opération s’est déroulée sans faire de victimes ni de blessés.

Les autorités boliviennes ont indiqué que le suspect avait ensuite été transporté par avion vers les États-Unis. Bien que la Drug Enforcement Administration (DEA) n’ait pas participé directement à l’arrestation, elle a pris part au processus de transfert du suspect vers le territoire américain.

Marset est accusé d’être à la tête du Premier Cartel uruguayen et est recherché dans plusieurs pays, notamment au Paraguay et en Bolivie, pour des faits liés au crime organisé et au trafic de cocaïne entre l’Amérique du Sud et l’Europe. Il a également été inculpé aux États-Unis pour blanchiment d’argent.

L’arrestation intervient alors que la Bolivie a récemment relancé sa coopération avec la DEA après une interruption de 17 ans, dans le cadre d’une initiative régionale visant à renforcer la lutte contre les réseaux de narcotrafic.

Le président bolivien Rodrigo Paz a salué cette opération comme une avancée majeure contre le crime organisé, estimant qu’elle marque « un tournant » dans la lutte contre les mafias internationales opérant sur le continent.