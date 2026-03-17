Les autorités talibanes afghanes ont affirmé qu’une frappe aérienne attribuée au Pakistan avait causé la mort d’au moins 400 personnes et fait environ 250 blessés à Kaboul. L’attaque aurait visé un hôpital de réadaptation pour toxicomanes, selon un porte-parole du gouvernement.

D’après Hamdullah Fitrat, porte-parole adjoint des talibans, la frappe s’est produite lundi soir et a touché l’hôpital de désintoxication Omid, un établissement de grande capacité pouvant accueillir jusqu’à 2 000 patients. Une large partie du bâtiment aurait été détruite, provoquant un incendie et un lourd bilan humain.

Les équipes de secours ont été mobilisées pour tenter de maîtriser les flammes et extraire les victimes des décombres. Le bilan avancé par les autorités talibanes reste toutefois difficile à vérifier de manière indépendante à ce stade.

De son côté, le Pakistan a fermement rejeté ces accusations, les qualifiant de « fausses et trompeuses ». Islamabad affirme avoir mené des frappes « précises » visant des infrastructures militaires et des sites liés à des groupes qualifiés de terroristes, sans cibler de structures civiles.

Cet épisode intervient dans un contexte de tensions croissantes entre le Pakistan et l’Afghanistan, notamment liées à des questions de sécurité frontalière et à la présence de groupes armés dans la région.

Face à ces accusations contradictoires, l’Organisation des Nations unies a appelé à la désescalade et insisté sur la ضرورة de protéger les civils, rappelant les obligations du droit international humanitaire dans les zones de conflit.

L’incident, s’il est confirmé, pourrait marquer une nouvelle étape dans la détérioration des relations entre les deux pays voisins et accroître les inquiétudes internationales quant à la stabilité de la région.