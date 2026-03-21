Incendie dramatique en Corée du Sud : 55 blessés et 14 disparus dans une usine automobile

Un violent incendie a ravagé vendredi une usine de pièces automobiles à Daejeon, en Corée du Sud, faisant au moins 55 blessés, dont 24 grièvement, tandis que 14 personnes sont toujours portées disparues, selon les autorités. Le sinistre, qui s’est déclaré vers midi, a rapidement pris de l’ampleur, provoquant une situation d’urgence majeure.

Face à la gravité de l’accident, le gouvernement sud-coréen a activé un système centralisé de gestion des catastrophes. Le président Lee Jae Myung a ordonné la mobilisation de toutes les ressources disponibles pour maîtriser l’incendie et porter secours aux victimes.

Les opérations de recherche sont compliquées par l’effondrement partiel du bâtiment touché. Les autorités ont indiqué que les personnes disparues avaient été localisées grâce à des données téléphoniques à proximité du point de départ du feu, mais que l’accès restait difficile pour les équipes de secours.

Selon les pompiers, de nombreux employés se trouvaient dans une salle de repos située au deuxième étage au moment où l’incendie a éclaté. Certaines victimes ont été blessées en tentant de fuir, notamment en sautant du bâtiment pour échapper aux flammes.

L’usine appartient à Anjun Industrial, un fournisseur de pièces automobiles travaillant notamment avec les constructeurs Hyundai et Kia. À la fin de la journée, environ 80 % de l’incendie avaient été maîtrisés, mais les autorités redoutent un bilan plus lourd.

Une enquête devra déterminer les causes de cet accident industriel majeur, qui figure parmi les incidents les plus graves récents dans le secteur en Corée du Sud. Les efforts restent concentrés sur la localisation des disparus et la sécurisation du site.