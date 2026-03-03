La flambée des prix de l’énergie se confirme en Europe, portée par les tensions militaires au Moyen Orient. Le gaz européen a bondi de plus de 30% en début de semaine sur le marché de référence TTF néerlandais, atteignant des niveaux inédits depuis 2023. Cette envolée s’explique notamment par la fermeture du détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite une part majeure du gaz naturel liquéfié mondial, ainsi que par l’arrêt de certaines productions au Qatar après des attaques de drones.

L’Europe aborde cette nouvelle crise dans une position fragile. Selon plusieurs analystes, les stocks de gaz étaient nettement moins remplis qu’à la même période l’an dernier, ce qui accroît la nervosité des marchés. Même si le continent est moins dépendant du GNL qatari que certains pays asiatiques, la paralysie du trafic maritime dans le Golfe intensifie la concurrence mondiale pour les cargaisons disponibles et pousse mécaniquement les prix à la hausse.

Le pétrole également sous forte tension

Le pétrole suit la même trajectoire haussière. Le baril de Brent a dépassé les 80 dollars, en progression de plus de 5%, tandis que le WTI américain s’inscrit lui aussi en nette hausse. Les marchés redoutent un conflit durable susceptible de perturber l’approvisionnement mondial, d’autant que le détroit d’Ormuz concentre à lui seul près de 20% du transport pétrolier de la planète.

Les attaques visant des infrastructures énergétiques au Qatar et en Arabie saoudite alimentent également les inquiétudes. Plusieurs experts n’excluent plus un scénario de baril à 100 voire 120 dollars si la situation venait à s’aggraver. Dans ce contexte, la moindre escalade militaire ou perturbation logistique est scrutée de près par les opérateurs.

À court terme, les marchés restent extrêmement volatils et dépendants de l’évolution géopolitique. Entre stocks européens sous pression et menace persistante sur les routes énergétiques du Golfe, la guerre autour de l’Iran pourrait continuer de peser lourdement sur les factures énergétiques dans les semaines à venir.