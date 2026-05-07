Fraude présumée aux fonds européens : la Croatie dans le viseur des procureurs de l’UE

Le Parquet européen (EPPO) a ouvert une enquête pénale visant la Croatie dans le cadre de soupçons de fraude et de corruption liés à l’utilisation de fonds agricoles de l’Union européenne. Cette procédure porte sur de possibles détournements de subventions et des falsifications de documents.

Selon les autorités européennes, l’enquête concerne des faits présumés d’abus de fonction, de corruption, de fraude aux subventions et de falsification de documents dans le cadre d’activités organisées. Ces agissements auraient été menés au détriment des intérêts financiers de l’Union européenne.

La police croate a indiqué mener des opérations de collecte de preuves dans plusieurs régions du centre du pays. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué à ce stade, les enquêteurs souhaitant préserver le bon déroulement de la procédure en cours.

Le Parquet européen n’a pas précisé l’identité des personnes ou des structures visées par l’enquête, mais a souligné la gravité des faits présumés, qui impliqueraient des ressortissants croates dans une organisation criminelle.

Du côté des autorités nationales, le ministre croate de l’Agriculture, David Vlajcic, a réagi en affirmant que des réformes avaient été engagées au sein de l’Agence pour les paiements agricoles ainsi que du système ARKOD, chargé de l’enregistrement des terres agricoles. Ces changements viseraient à renforcer la transparence et le contrôle des fonds européens.

Cette affaire intervient dans un contexte de vigilance accrue de l’Union européenne sur l’utilisation de ses subventions agricoles, un secteur particulièrement exposé aux risques de fraude en raison des volumes financiers importants en jeu.