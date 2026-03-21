Face aux nouvelles menaces, la Suisse muscle sa défense aérienne et ses capacités cyber

La Suisse a annoncé vendredi un renforcement significatif de ses capacités militaires, avec une demande adressée au Parlement pour approuver 3,4 milliards de francs suisses de dépenses supplémentaires, principalement consacrées à la défense aérienne et aux technologies de sécurité modernes.

Ce plan prévoit notamment le développement de systèmes de défense aérienne terrestre, le renforcement des moyens de lutte contre les drones et l’amélioration des capacités cybernétiques du pays. Le gouvernement estime que ces investissements sont nécessaires pour faire face à l’évolution des menaces sécuritaires en Europe.

Dans un communiqué, les autorités suisses ont souligné que ces mesures visaient à protéger le territoire national contre les risques les plus probables, dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et ses répercussions sur la sécurité du continent.

Traditionnellement neutre, la Suisse adapte ainsi progressivement sa posture de défense face à un environnement international jugé plus instable. L’accent mis sur la défense aérienne et les technologies numériques reflète l’évolution des conflits modernes, de plus en plus marqués par l’usage de drones et les cyberattaques.

Ce projet de budget devra encore être approuvé par le Parlement, mais il s’inscrit dans une tendance plus large observée en Europe, où de nombreux États renforcent leurs capacités militaires depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

En investissant dans ces domaines stratégiques, la Suisse cherche à garantir sa sécurité tout en conservant sa neutralité, dans un équilibre de plus en plus complexe à maintenir face aux tensions géopolitiques actuelles.