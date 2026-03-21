Avant son intronisation, la première femme à la tête de l’Église d’Angleterre marche vers Canterbury

À quelques jours de son intronisation historique, Sarah Mullally, future archevêque de Canterbury et première femme à diriger l’Église d’Angleterre, a entamé un pèlerinage symbolique de 140 kilomètres entre Londres et Canterbury, renouant avec une tradition spirituelle ancienne.

Munie d’un bâton de pèlerin, elle parcourt à pied cet itinéraire reliant la cathédrale Saint-Paul à la cathédrale de Canterbury, un trajet chargé d’histoire et de spiritualité. Ce chemin, également connu sous le nom de « route de Becket », est emblématique pour les chrétiens d’Angleterre, qu’ils soient anglicans ou catholiques.

Au cours de ce voyage, Sarah Mullally a décrit l’expérience comme « profondément enrichissante », soulignant l’importance de ce temps de réflexion avant de prendre ses nouvelles fonctions. Ce pèlerinage marque une étape personnelle et symbolique dans son accession à la plus haute responsabilité de l’Église anglicane.

Son intronisation, prévue le 25 mars, constitue un moment historique pour l’institution religieuse, qui voit pour la première fois une femme accéder à ce poste emblématique. Cette nomination reflète les évolutions internes de l’Église d’Angleterre et son adaptation aux changements de la société.

Le choix d’un pèlerinage avant cette prise de fonction s’inscrit dans une tradition de préparation spirituelle, tout en offrant un message d’humilité et de proximité avec les fidèles. Ce geste symbolique renforce également la dimension historique et culturelle du rôle d’archevêque de Canterbury.

À l’approche de cette cérémonie, ce parcours à travers la campagne anglaise apparaît comme un moment de transition entre l’histoire et l’avenir de l’Église, incarné par une figure appelée à marquer une nouvelle ère.