Le gouvernement britannique doit annoncer lundi un vaste programme destiné à lutter contre le chômage des jeunes, avec un investissement supplémentaire d’un milliard de livres sterling, soit environ 1,3 milliard de dollars. L’initiative vise principalement les jeunes âgés de 16 à 24 ans qui ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation.

Cette annonce intervient alors que le chômage des jeunes au Royaume-Uni a atteint son niveau le plus élevé depuis dix ans, selon des statistiques publiées le mois dernier. Le taux dépasse désormais celui observé dans plusieurs autres pays européens, alimentant le débat politique et mettant sous pression le gouvernement travailliste, notamment après sa décision d’augmenter le salaire minimum.

Le ministre du Travail et des Pensions, Pat McFadden, doit détailler ce programme qui reposera notamment sur des subventions accordées aux entreprises prêtes à embaucher de jeunes travailleurs. Le plan prévoit également la création d’emplois subventionnés afin d’encourager l’insertion professionnelle des jeunes en difficulté.

Selon le gouvernement, ces mesures pourraient permettre la création d’environ 200 000 emplois. L’objectif est d’offrir des perspectives concrètes aux jeunes les plus éloignés du marché du travail et de réduire durablement le nombre de personnes inactives dans cette tranche d’âge.

L’exécutif britannique prévoit également de lancer ce qu’il décrit comme « la plus grande transformation du système d’apprentissage depuis dix ans ». Cette réforme devrait renforcer les dispositifs de formation professionnelle afin de faciliter l’accès à l’emploi pour les nouvelles générations.

Dans un communiqué publié avant l’annonce officielle, Pat McFadden a estimé que ces mesures pourraient changer la trajectoire de nombreux jeunes. « Elles offriront aux jeunes des opportunités qui changeront leur vie et inverseront considérablement la hausse dont nous avons hérité du nombre de personnes qui ne sont ni scolarisées, ni employées, ni en formation », a-t-il déclaré.