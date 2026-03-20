États-Unis : 13 morts en détention depuis janvier, un bilan alarmant pour l’ICE

Au moins 13 immigrants sont morts en détention aux États-Unis entre janvier et début mars 2026, selon les services de l’immigration et des douanes (ICE), un chiffre qui s’inscrit dans une tendance préoccupante après un record de 31 décès enregistrés en 2025, le plus élevé depuis vingt ans.

Parmi les cas récents figure celui de Royer Perez Jimenez, un Mexicain de 19 ans décédé le 16 mars dans un centre de détention en Floride. L’ICE évoque un suicide présumé, précisant que le jeune homme a été retrouvé inconscient tôt le matin. Malgré près de dix minutes de tentatives de réanimation par le personnel, il n’a pas pu être sauvé. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du décès.

Un autre cas concerne Mohommad Nazeer Paktyawal, un ressortissant afghan de 41 ans, mort le 14 mars dans un hôpital de Dallas, moins de 24 heures après son arrestation. Selon un groupe de défense des droits dirigé par des vétérans américains, cet homme avait collaboré avec l’armée américaine en Afghanistan avant de demander l’asile aux États-Unis.

L’ICE a indiqué que Paktyawal prenait son petit-déjeuner lorsque des complications médicales sont survenues, notamment un gonflement de la langue nécessitant une intervention d’urgence. Malgré plusieurs tentatives de réanimation, il a été déclaré mort à l’hôpital.

Ces décès ravivent les critiques sur les conditions de détention dans les centres gérés ou supervisés par l’ICE. Les organisations de défense des droits humains dénoncent régulièrement un manque de soins médicaux adéquats et des conditions susceptibles de mettre en danger la vie des détenus.

Face à ces préoccupations, les autorités américaines maintiennent que chaque décès fait l’objet d’une enquête approfondie. Mais ce nouveau bilan risque d’intensifier le débat sur la gestion de l’immigration et le traitement des personnes en détention aux États-Unis.