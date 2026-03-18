Le patriarche orthodoxe géorgien Ilia II, qui a dirigé l’Église pendant près d’un demi-siècle et accompagné sa renaissance après la chute de l’Union soviétique, est décédé à l’âge de 93 ans.

À la tête de l’Église depuis 1977, Ilia II a joué un rôle central dans la transformation de cette institution, longtemps réprimée sous le régime soviétique, en une force majeure de la société géorgienne. Sous son autorité, l’Église est devenue l’institution non étatique la plus influente du pays.

Durant les dernières années de l’URSS et après l’indépendance de la Géorgie en 1991, il a contribué à renforcer l’identité nationale et spirituelle, dans un contexte marqué par de profondes crises politiques et économiques.

Très respecté dans la population, Ilia II était considéré comme une figure d’unité dans un pays régulièrement traversé par des tensions internes. Son influence s’étendait bien au-delà du domaine religieux, touchant également les sphères sociale et politique.

Son décès marque la fin d’une ère pour la Géorgie, où l’Église orthodoxe occupe une place centrale dans la vie publique. La question de sa succession s’annonce désormais cruciale pour l’avenir de cette institution et son rôle dans la société.

Des hommages sont attendus dans tout le pays, ainsi qu’au sein du monde orthodoxe, pour saluer l’héritage d’un dirigeant religieux qui aura profondément marqué l’histoire contemporaine de la Géorgie.