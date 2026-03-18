Le Japon a enregistré un niveau record de fréquentation touristique en février, avec près de 3,5 millions de visiteurs étrangers, selon les données publiées par l’Organisation nationale du tourisme japonais.

Au total, 3,46 millions de touristes ont été recensés, soit une hausse de 6,4 % par rapport à l’année précédente pour ce mois, établissant un nouveau record historique pour février.

Cette progression intervient toutefois dans un contexte contrasté, marqué par une forte baisse du nombre de visiteurs chinois. Les arrivées en provenance de Chine ont chuté de 45 %, pour s’établir à environ 396 000 touristes, en raison de tensions diplomatiques persistantes entre Tokyo et Pékin.

Malgré ce recul, la hausse globale s’explique par une augmentation des visiteurs en provenance d’autres régions, notamment d’Asie du Sud-Est, d’Europe et d’Amérique du Nord, qui continuent de soutenir la dynamique du secteur touristique japonais.

Le Japon bénéficie également d’un yen relativement faible, qui rend le pays plus attractif pour les voyageurs internationaux, ainsi que d’une reprise soutenue des flux touristiques après les restrictions liées à la pandémie.

Ces résultats confirment la solidité du secteur touristique japonais, devenu un pilier important de l’économie nationale, même dans un contexte géopolitique parfois tendu.