Corée du Nord : la fille de Kim Jong Un au volant d’un char, un signal fort sur la succession

La fille adolescente du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est apparue au volant d’un char lors d’un exercice militaire, selon des images diffusées par l’agence de presse officielle KCNA. Cette apparition, largement commentée par les analystes, alimente les spéculations sur une possible préparation à la succession au sommet de l’État.

Sur les clichés publiés, la jeune fille, connue sous le nom de Ju Ae et âgée d’environ 13 ans, est visible dans la trappe du conducteur d’un char, affichant une expression concentrée. Derrière elle, Kim Jong Un, souriant, est appuyé contre la tourelle, entouré de plusieurs officiers militaires en uniforme.

Cette scène s’inscrit dans le cadre d’un exercice tactique supervisé par le dirigeant nord-coréen, mettant en scène un nouveau type de char. Selon KCNA, cet équipement disposerait de capacités offensives et défensives renforcées, notamment face aux drones et aux missiles antichars.

La présence répétée de Ju Ae lors d’événements officiels et militaires ces derniers mois attire l’attention. Elle a notamment été photographiée dans un stand de tir, manipulant un fusil puis un pistolet, des apparitions qui renforcent l’image d’une familiarisation progressive avec l’univers militaire.

Les autorités nord-coréennes n’ont toutefois jamais confirmé officiellement son identité ni son âge, maintenant une certaine opacité autour de son statut. Malgré cela, sa visibilité croissante aux côtés de son père nourrit les hypothèses d’une mise en avant progressive en vue d’un rôle futur au sein du régime.

Dans un système politique marqué par la dynastie des Kim, ces signaux sont scrutés de près par les observateurs internationaux. Cette nouvelle apparition pourrait ainsi constituer un indice supplémentaire d’une stratégie de succession, soigneusement orchestrée par le pouvoir nord-coréen.