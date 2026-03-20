Brésil : le ministre des Finances Fernando Haddad se lance à l’assaut de São Paulo, un pari politique pour Lula

Le ministre brésilien des Finances, Fernando Haddad, a officialisé jeudi sa candidature au poste de gouverneur de l’État de São Paulo, une décision stratégique qui pourrait renforcer le camp du président Luiz Inácio Lula da Silva dans la perspective des prochaines échéances électorales.

L’annonce a été faite lors d’un rassemblement du Parti des travailleurs (PT) dans la ville industrielle de São Bernardo do Campo, un lieu hautement symbolique où Lula avait débuté sa carrière comme ouvrier métallurgiste et leader syndical. La présence du président aux côtés de Haddad souligne l’importance politique de cette candidature.

Bien que les sondages actuels placent le gouverneur sortant nettement en tête, le PT voit dans cette campagne une opportunité d’accroître son influence dans l’État le plus peuplé du Brésil. Même avec des chances de victoire jugées limitées, la candidature de Haddad pourrait contribuer à mobiliser l’électorat et à consolider la base politique de Lula.

Le bilan de Fernando Haddad au ministère des Finances constitue un élément central de sa campagne. Son mandat a été marqué par des réformes fiscales ambitieuses et des ajustements de la politique budgétaire, destinés à stabiliser les finances publiques et à relancer la croissance économique.

Cette candidature s’inscrit dans une stratégie plus large du Parti des travailleurs visant à renforcer sa présence territoriale et à préparer les prochaines batailles électorales. São Paulo, moteur économique du pays, représente un enjeu majeur pour toute formation politique aspirant à gouverner durablement le Brésil.

Reste à savoir si Fernando Haddad parviendra à combler son retard dans les sondages. Mais au-delà du résultat, sa candidature apparaît déjà comme un levier politique clé pour le président Lula et son camp, dans un paysage politique brésilien toujours très concurrentiel.