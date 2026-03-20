Après cinq ans de blocage, l’OSCE adopte enfin un budget sous pression américaine

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) est parvenue jeudi à un accord sur son budget, une première en cinq ans, mettant fin à une longue période d’impasse marquée par de profondes divisions entre ses États membres. Cet accord a toutefois été obtenu au prix de réductions budgétaires significatives exigées par les États-Unis.

Composée de 57 pays, dont d’anciens adversaires de la guerre froide, l’OSCE joue un rôle clé dans la sécurité et la défense des droits en Europe et en Asie centrale. Mais ces dernières années, l’organisation basée à Vienne a été paralysée par des désaccords internes, notamment avec la Russie, qui l’accuse de servir les intérêts occidentaux.

Selon des diplomates, le budget adopté prévoit une baisse d’environ 10 % par rapport à celui de 2021. Cette réduction répond aux exigences de Washington, qui avait récemment menacé de se retirer de l’organisation en cas d’absence de réformes et d’efforts de rationalisation des dépenses.

Les tensions autour du budget reflètent les fractures géopolitiques persistantes au sein de l’OSCE. Moscou et Washington ont tour à tour contribué à bloquer les décisions majeures de l’organisation, empêchant l’adoption d’un budget pendant plusieurs années.

Malgré ces divisions, l’accord marque une avancée importante pour l’institution, qui pourra désormais poursuivre ses missions avec un cadre financier clarifié. Il témoigne également d’un compromis fragile entre les différentes puissances, chacune cherchant à défendre ses intérêts dans un contexte international tendu.

Cette adoption pourrait permettre à l’OSCE de retrouver une certaine stabilité, même si les désaccords politiques qui ont freiné son fonctionnement restent bien présents. L’avenir de l’organisation dépendra de sa capacité à maintenir ce fragile équilibre entre ses membres.