Des rebelles soutenus par le Rwanda ont revendiqué lundi une attaque de drone visant l’aéroport de Kisangani, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), une ville stratégique située loin des lignes de front actives de l’est du pays. L’annonce marque une extension apparente des opérations dans un conflit déjà marqué par une forte instabilité régionale.

L’Alliance Fleuve Congo/M23 (AFC/M23), que des experts des Nations unies disent soutenue par le Rwanda, avait déjà lancé ses premiers drones contre l’aéroport début février. Le groupe affirmait alors que ces appareils étaient utilisés pour frapper ses positions ainsi que des civils dans les zones sous son contrôle.

Dans un communiqué publié lundi soir, l’armée congolaise a qualifié la seconde attaque, survenue dimanche, « d’opération ciblée visant à neutraliser et détruire des drones qui étaient sur le point d’être lancés pour massacrer des civils et attaquer nos positions ». Elle a ajouté que l’AFC/M23 avait déployé des forces à la périphérie de Kisangani.

Le gouvernement de la province de la Tshopo, où se trouve Kisangani, a indiqué avoir intercepté et abattu quatre drones kamikazes près de l’aéroport entre dimanche après-midi et le début de soirée, certains au moment où un avion de ligne s’apprêtait à atterrir. Aucun dégât matériel ni aucune victime n’ont été signalés. Il n’était pas clair si d’autres drones avaient atteint leurs cibles, et le gouverneur de la province n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Un témoin de Reuters présent sur place a rapporté avoir entendu plusieurs explosions et des tirs dans l’après-midi de dimanche, provoquant la fuite du personnel, des vendeurs et des riverains. Les opérations aéroportuaires ont toutefois repris dans la soirée.

L’AFC/M23 contrôle de vastes zones de l’est du Congo depuis une offensive éclair menée l’an dernier, au cours de laquelle elle s’est emparée des villes stratégiques de Goma et Bukavu. Le Rwanda nie soutenir le groupe rebelle. Les combats se poursuivent sur plusieurs fronts malgré les efforts de médiation de pays comme le Qatar et les États-Unis. La semaine dernière, l’armée congolaise a annoncé avoir tué Willy Ngoma, porte-parole de l’AFC/M23, lors d’une frappe de drone près de la ville minière de Rubaya, connue pour ses gisements de coltan.