Les dépenses d’investissement des entreprises japonaises ont progressé de 6,5% sur un an au quatrième trimestre, selon des données publiées mardi par le ministère des Finances. Cette hausse témoigne d’une demande d’investissement robuste, qui continue de soutenir une économie à la croissance encore fragile.

Ce chiffre marque une accélération par rapport au troisième trimestre, où la hausse s’était établie à 2,9% en glissement annuel. Corrigées des variations saisonnières, les dépenses d’investissement ont augmenté de 3,5% entre juillet et septembre. Il s’agit du quatrième trimestre consécutif de progression, confirmant une dynamique positive.

Au total, les investissements en usines et en équipements ont atteint 15 400 milliards de yens (environ 97,9 milliards de dollars) sur la période octobre-décembre, un niveau record pour un quatrième trimestre. Cet indicateur, étroitement surveillé, est considéré comme un moteur clé de la croissance tirée par la demande intérieure.

Ces données serviront de base au calcul des chiffres révisés du produit intérieur brut (PIB), attendus le 10 mars. Selon Kazutaka Maeda, économiste à l’Institut de recherche Meiji Yasuda, « les données montrent que les dépenses d’investissement globales sont restées fermes », ce qui pourrait conduire à une révision à la hausse des chiffres du PIB.

Les données préliminaires publiées le mois dernier faisaient état d’une croissance annualisée de 0,2% au quatrième trimestre, un résultat inférieur aux prévisions. L’inflation a pesé sur la consommation, tandis qu’un accord tarifaire avec les États-Unis n’a que peu stimulé les exportations. Dans ce contexte, le gouvernement cherche à encourager l’investissement via des dépenses publiques ciblées dans des secteurs jugés stratégiques pour la sécurité économique du pays.