Bosnie-Herzégovine : une ville minière confrontée à une contamination massive au plomb

La ville de Vares, en Bosnie centrale, se retrouve au cœur d’une crise sanitaire et environnementale après la découverte d’une exposition au plomb chez plus de 300 habitants vivant à proximité d’une nouvelle mine d’argent, de plomb et de barytine. Ces résultats ravivent les inquiétudes autour des impacts de l’activité minière sur la population locale.

L’ouverture de la mine en 2024 avait initialement suscité un fort espoir économique dans cette région montagneuse en déclin. De nouvelles infrastructures avaient été construites, des emplois créés et la population locale avait commencé à augmenter, portée par l’arrivée de travailleurs et de nouveaux résidents attirés par les opportunités.

Cependant, des analyses sanguines réalisées ces derniers mois ont révélé des niveaux préoccupants de plomb chez de nombreux habitants. Certains cas présentent des concentrations élevées, suscitant une vive inquiétude au sein de la population et remettant en cause les bénéfices attendus du projet minier.

L’entreprise exploitant le site, Dundee Precious Metals, rejette toute responsabilité directe dans cette situation. Elle affirme néanmoins collaborer avec les autorités et les enquêteurs afin de déterminer les causes exactes de cette contamination et d’évaluer les éventuelles mesures correctives.

Face à la situation, plusieurs organisations environnementales bosniennes ont déposé des plaintes, tandis que les habitants réclament des explications et des garanties sanitaires. La confiance envers le projet minier s’est fortement détériorée dans la région.

Cette affaire met en lumière les tensions récurrentes entre développement économique et protection de la santé publique dans les zones industrielles, où les bénéfices économiques peuvent rapidement être éclipsés par des risques environnementaux majeurs.