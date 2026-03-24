Belgique : deux mineurs arrêtés après un incendie criminel antisémite à Anvers

Deux mineurs ont été interpellés à Anvers dans le cadre d’une enquête sur un incendie criminel présumé à caractère antisémite, ont indiqué les autorités belges.

Les arrestations ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, après un incident qui s’inscrit dans un climat de tensions accrues visant des sites liés à la communauté juive.

Les autorités n’ont pas encore détaillé les circonstances exactes des faits ni les motivations précises des suspects, mais l’affaire est traitée comme un acte antisémite.

Cette arrestation intervient quelques jours après une série d’incidents similaires en Belgique et dans les pays voisins, qui ont conduit à un renforcement des mesures de sécurité.

L’armée a notamment été déployée dans plusieurs villes, dont Anvers et Bruxelles, pour protéger les institutions juives face à la montée des menaces.

Les autorités belges ont réaffirmé leur détermination à lutter contre les actes de haine et à garantir la sécurité de toutes les communautés.

L’enquête se poursuit afin d’établir les responsabilités et de déterminer si d’autres personnes pourraient être impliquées.