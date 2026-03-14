Au Venezuela, une nouvelle génération d’étudiants recommence à manifester dans les rues après des années de répression politique sous l’ancien président Nicolas Maduro. Ce retour de la mobilisation étudiante intervient dans un contexte politique bouleversé depuis la capture de l’ancien dirigeant au début de l’année.

À la mi-février, plusieurs centaines d’étudiants de l’Université centrale du Venezuela, à Caracas, ont organisé une marche qui a quitté l’enceinte du campus pour se poursuivre dans les rues avoisinantes. Pour beaucoup de participants, ce geste symbolise la fin d’une longue période durant laquelle toute manifestation publique pouvait entraîner arrestations ou violences.

Sous le gouvernement de Maduro, les mobilisations étudiantes étaient régulièrement réprimées. Des organisations internationales et des ONG avaient dénoncé l’arrestation de militants et des pratiques de mauvais traitements à l’encontre de certains détenus, notamment des passages à tabac ou des privations de sommeil.

Lors de la manifestation, les étudiants ont défilé aux côtés de proches de détenus politiques en scandant des slogans réclamant leur libération. « Je suis née en 2003 et je n’ai connu que la peur », a déclaré l’étudiante Paola Carrillo, membre d’un syndicat étudiant, lors du rassemblement.

Les étudiants avaient déjà joué un rôle central dans les grandes manifestations antigouvernementales organisées il y a une décennie. Ces mouvements avaient toutefois décliné après une répression sévère et une crise économique qui avait poussé de nombreux jeunes à abandonner leurs études pour travailler.

Aujourd’hui, environ 1,3 million d’étudiants disposent du droit de vote au Venezuela, ce qui en fait un bloc électoral potentiellement influent. Si certains jeunes expriment un regain d’espoir, beaucoup restent prudents quant à l’avenir politique du pays et aux conditions d’une véritable transition démocratique.