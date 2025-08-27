Au Royaume-Uni, la multiplication des drapeaux anglais entre fierté nationale et inquiétudes anti-immigration

Depuis plusieurs semaines, les rues de nombreuses villes anglaises se parent massivement du drapeau de Saint-Georges et de l’Union Jack. Pour leurs partisans, ces symboles incarnent l’unité et la fierté nationale. Mais d’autres y voient le signe d’une montée de l’hostilité envers l’immigration, dans un climat politique déjà tendu.

La vague de drapeaux survient au cours d’un été marqué par des débats enflammés sur la migration, qui domine désormais l’opinion publique. Selon le baromètre mensuel YouGov, l’immigration a supplanté l’économie comme principale préoccupation des électeurs depuis la fin juin.

Les organisateurs de cette campagne affirment vouloir simplement célébrer l’identité anglaise et fédérer la population autour de symboles patriotiques. Toutefois, des voix s’élèvent pour dénoncer une récupération politique et avertir que cette démonstration de fierté pourrait alimenter une atmosphère d’exclusion et encourager des mouvements anti-immigration déjà en essor.

Le phénomène reflète les fractures de la société britannique, où l’immigration reste un sujet hautement polarisant. Si une partie de la population revendique une affirmation identitaire « positive », d’autres redoutent que cette surenchère symbolique ne serve de catalyseur à des tensions sociales plus profondes.

Dans ce contexte, la prolifération des drapeaux, loin de rassembler unanimement, illustre la difficulté croissante pour le pays de concilier fierté nationale et diversité dans un débat politique toujours plus polarisé.