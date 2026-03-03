L’ambassade américaine à Riyad a été touchée par deux drones dans la nuit de lundi à mardi, provoquant un incendie limité et des dégâts matériels, a indiqué le Ministère saoudien de la Défense dans un message publié sur X, citant une première évaluation.

L’attaque intervient alors que des frappes iraniennes de missiles et de drones visent des États du Golfe abritant des bases américaines, en riposte aux frappes menées samedi par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Selon trois personnes informées de la situation, une forte explosion a été entendue tôt mardi matin et des flammes ont été observées dans l’enceinte diplomatique. L’une d’elles a précisé que l’incendie était de faible ampleur. Une colonne de fumée noire s’est élevée au-dessus du quartier diplomatique de Riyad, qui regroupe plusieurs missions étrangères.

Aucun blessé n’a été signalé, ont indiqué deux sources, le bâtiment étant vide au moment de l’incident.

Reuters n’a pas pu confirmer de manière indépendante les circonstances exactes de l’attaque. Les autorités saoudiennes ont précisé que la défense aérienne du royaume avait intercepté les drones, sans fournir davantage de détails sur leur origine.