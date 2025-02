Météo du dimanche 16 février : un temps calme sous un ciel souvent voilé

Ce dimanche 16 février s’annonce globalement calme sur l’ensemble du pays, bien que les nuages soient nombreux. Si le nord de la Seine profite d’un soleil plus généreux, ailleurs, le ciel reste chargé, notamment sur la façade atlantique et en Méditerranée, où des entrées maritimes sont attendues.

Le matin, les températures sont contrastées, avec des gelées marquées dans l’est du pays, atteignant -3°C en Alsace et dans les Ardennes, tandis que le thermomètre affiche jusqu’à 11°C au Pays basque. Les éclaircies dominent sur le Grand Est, la Bourgogne et le Jura, alors que l’ouest est sous un voile nuageux persistant.

Dans l’après-midi, les nuages couvrent une grande partie du pays, laissant quelques percées du soleil en Rhône-Alpes et en Méditerranée sous l’effet d’un léger mistral. Le mercure oscille entre 5°C à Lille et Strasbourg, 12°C sur le littoral atlantique et jusqu’à 18°C au Pays basque.

En soirée, la situation évolue peu : le ciel reste voilé dans la plupart des régions et plus couvert au sud de la Garonne, avec quelques gouttes possibles en Nouvelle-Aquitaine. Les températures restent fraîches dans le nord-est mais plus douces dans le sud-ouest.

Les prochains jours s’annoncent sous le même régime anticyclonique avec un temps globalement stable, bien que les nuages bas puissent persister dans certaines régions. Les températures resteront douces en journée, tandis que la fonte de la neige en montagne se poursuivra progressivement.