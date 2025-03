Le Vatican confirme l’amélioration de la santé du pape François malgré sa lutte contre la pneumonie

Le Vatican a confirmé que la santé du pape François s’améliorait, bien qu’il continue de lutter contre une pneumonie. Le pape, âgé de 87 ans, a été hospitalisé pour recevoir des traitements médicaux et a été suivi de près par ses médecins. Selon les autorités vaticanes, son état de santé est désormais stable, et il reste sous surveillance médicale pour assurer une récupération complète. Le pape a exprimé sa gratitude pour les prières et le soutien reçus du monde entier. Pour la première fois depuis son admission à l’hôpital, le pape a participé à la célébration de la messe, ce qui signifie qu’il a pris part en tant que l’un des principaux prêtres, plutôt que de simplement assister à la messe ou de recevoir la communion comme il l’avait fait lors des semaines précédentes.

Le Vatican a indiqué que le pape avait poursuivi ses traitements médicaux et ses séances de thérapie dimanche, tout en continuant de suivre ses activités. Cependant, il n’a reçu aucun visiteur ce jour-là.

Source : AP Newsroom