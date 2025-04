La plus grande vente aux enchères de vêtements de la princesse Diana

La maison Julien’s Auctions s’apprête à organiser la plus grande vente aux enchères jamais réalisée de pièces issues de la garde-robe de la princesse Diana, un événement très attendu par les collectionneurs du monde entier.

Intitulée « Le style de la princesse Diana et collection royale », la vente se tiendra le 26 juin à l’hôtel Peninsula à Beverly Hills, et comprendra plus de 200 pièces, allant des sacs à main aux robes de soirée luxueuses. Le catalogue inclura également des objets ayant appartenu à la reine Elizabeth II, à la reine mère, et à d’autres membres de la famille royale, remontant jusqu’au XIXᵉ siècle.

« Les gens entretiennent une relation d’amour avec la famille royale, et plus particulièrement avec la princesse Diana. Ces objets représentent une chance unique de posséder une partie de l’histoire royale », a déclaré Martin Nolan, cofondateur et directeur exécutif de la maison.

Nombre de ces pièces proviennent des amis et collaborateurs de la princesse, tandis que d’autres avaient déjà été vendues lors de la fameuse vente aux enchères organisée par Diana en 1997 chez Christie’s, quelques mois avant sa disparition tragique, le 31 août 1997, à l’âge de 36 ans.

Cette vente avait permis de récolter 3,26 millions de dollars au profit du Fonds de lutte contre le sida et de la Fondation contre le cancer de l’hôpital Royal Marsden.

Nolan explique :

« Certaines pièces qui avaient été vendues à l’époque pour 30 000 ou 40 000 dollars peuvent aujourd’hui atteindre entre 800 000 et 1 million de dollars. »

Des pièces iconiques exposées

Parmi les objets vedettes figure la robe fleurie « Bellville Sassoon » de 1989, surnommée « la robe de compassion », que Diana portait souvent lors de ses visites aux enfants malades à l’hôpital.

La vente comprendra également des robes de cocktail représentant la période d’« affirmation de soi et d’indépendance » de Diana, durant les dernières années de sa vie, ainsi que des objets personnels tels que des notes et des cartes écrites de sa propre main, reconnaissables à son écriture unique.

Avant la vente, la collection voyagera à travers plusieurs villes :